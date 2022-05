Gevelsberg: Einbrecher erbeuten Pelze

Ein Mann dringt in eine Wohnung ein, nachdem er das Fenster aufgehebelt hat (gestellte Szene). In Gevelsberg haben Einbrecher Schmuck und Pelze erbeutet.

Gevelsberg. Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Gevelsberg erbeuten Unbekannte Pelze. Der Tatzeitraum lässt sich gut eingrenzen

Einbruch in ein Einfamilienhaus am Fasanenweg. Die Tat muss am Sonntag zwischen 14.30 Uhr und 16.45 Uhr geschehen sein.

Die Täter hebelten ein Küchenfenster in dem Einfamilienhaus auf.

Im Haus öffneten sie dann Schränke und Behältnisse und stahlen Schmuck und zwei Pelzmäntel. Hinweise zur Ermittlung der Täter nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

