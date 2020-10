Gevelsberg. Unbekannte haben sich gewaltsam Zutritt in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Gevelsberg verschafft.

Gewaltsam drangen zwischen 14.30 und 20 Uhr am Mittwoch unbekannte Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Hagener Straße in Gevelsberg ein.

Mit einem Schraubendreher öffneten die Täter die Wohnungstür und betraten die Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie bei dem Einbruch keine Beute.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher nicht.