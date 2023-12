Gevelsberg: Einbrecher knacken zahlreiche Geschäfte

Gevelsberg Nachdem zuletzt Einbrecher in zahlreiche Geschäfte in Schwelm einbrachen, ist die Serie nun offenbar nach Gevelsberg geschwappt.

Einbrecher stiegen in der Nacht von Montag, 11. Dezember, auf Dienstag, 12. Dezember, in mehrere Geschäfte an der Hagener Straße, der Mittelstraße und der Haßlinghauser Straße in Gevelsberg ein beziehungsweise versuchten in einigen Fällen nur die Türen aufzuhebeln.

Wie die Kreispolizeibehörde des Ennepe-Ruhr-Kreises mitteilt, kam es in der Nacht zu gleich acht Taten, in denen die noch unbekannten Täter auf Beutezug durch die Gevelsberger Innenstadt waren. Bei drei Geschäften hebelten sie die Eingangstüren auf und gelangten so in die Räume. In allen drei Fällen, so teilt die Polizei mit, erbeuteten die Einbrecher Bargeld.

Bei den restlichen fünf Geschäften blieb es lediglich beim Versuch des Einbruchs. „Hebelspuren konnten an den Eingangstüren festgestellt werden. Ein Zugang gelang aber nicht“, schreibt die Polizei zu den Versuchen. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Aufgrund der örtlichen Nähe zueinander, kann laut Polizei ein Tatzusammenhang nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Telefonnummer 02336/9166-4000 melden. Erst vor wenigen Tagen hatte es ebenfalls mehrere Geschäfsteinbrüche in zwei Nächten in Schwelm gegeben.

