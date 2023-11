Eine Person bohrt einen Tresor auf. Einbrecher knacken in einer Wohnung in Gevelsberg zwei Tresore.

Kriminalität Gevelsberg: Einbrecher knacken zwei Tresore in einer Wohnung

Gevelsberg. In einem Einfamilienhaus in Gevelsberg haben Einbrecher zwei Tresore aufgebrochen und ausgeräumt. Die Polizei nennt erste Details.

Unbekannte Täter brachen zwischen Freitag, 10.30 Uhr, und Samstag, 10.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Haufer Straße in Gevelsberg ein.

Sie hebelten die Verglasung des Wintergartens heraus und gelangten so in die Innenräume. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen.

Zudem wurden in einem Raum zwei Safes gewaltsam geöffnet. Zur Beute konnten zum Aufnahmezeitpunkt noch keine abschließenden Angaben gemacht werden, da sich die Hausbesitzer im Urlaub befinden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324/9166-4000 melden.

