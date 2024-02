Gevelsberg: Einbrecher machen Beute in Einfamilienhaus

Gevelsberg Sie kamen am hellichten Tag: In Gevelsberg sind Einbrecher auf erfolgfreichen Beutezug in einer Wohnsiedlung gegangen.

Bargeld in geringer vierstelliger Höhe wurde bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Kirchwinkelstraße in Gevelsberg gestohlen. Das teilt die Polizei mit.

Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf der Hausvorderseite auf. Sie gelangten in das Haus und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen.

Die Tat ereignete sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 9 und 18.15 Uhr. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei unter 02336/9166-4000.

