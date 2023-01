Ein Einbrecher mit Taschenlampe in einer Wohnung (Symbolfoto). In Gevelsberg haben Einbrecher in der Geerstraße zugeschlagen.

Polizei Gevelsberg: Einbrecher schlagen in der Geerstraße zu

Gevelsberg. Die Polizei meldet einen Einbruch in Gevelsberg.

Unbekannte brachen zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, in eine Wohnung an der Geerstraße in Gevelsberg ein. Die Täter kletterten auf das Flachdach des Erdgeschosses eines Einfamilienhauses.

Lesen Sie auch:

Von dort aus hebelten sie ein Fenster im Obergeschoss auf und gelangten so in das Innere des Objektes. Sie durchwühlten das Schlafzimmer und flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung. Ob sie Beute erlangten, ist bisher nicht bekannt.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm