Gevelsberg: Einbrecher stehlen Impfpässe aus Arztpraxis

Impfausweise in einem Gesundheitsamt (Symbolfoto). In Gevelsberg haben Unbekannte nun Impfpässe aus einer Arztpraxis gestohlen.

Gevelsberg. Die Polizei meldet noch einen weiteren Einbruch aus Gevelsberg. Dieses mal in einer Arztpraxis.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Fenster einer Arztpraxis in der Frielinghauser Straße in Gevelsberg aufgehebelt. Anschließend durchsuchten sie die Praxisräume und stahlen Bargeld, Medikamente und Impfpässe. Die Täter konnten unerkannt flüchten.

