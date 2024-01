Gevelsberg: Einbrecher stehlen Metall aus Werkshalle

Eine Person mit einer Brechstange (Archivfoto). In Gevelsberg sind Unbekannte in eine Werkshalle eingebrochen.

Gevelsberg Ein metallverarbeitender Betrieb an der Rosendahler Straße wird zum Tatort. Einbrecher sind in die Werkshalle eingestiegen.

In der Zeit von Mittwoch, 21.30 Uhr, bis Donnerstag, 6.50 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem metallverarbeitenden Betrieb in der Rosendahler Straße in Gevelsberg.

Hier entfernten der oder die Täter zunächst ein Zaunelement und gelangten durch ein aufgehebeltes Fenster in die Werkshalle. Dort entwendeten die Täter Metalle und einen Werkzeugkoffer.

Anschließend flüchteten sie unerkannt.

