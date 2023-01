Gevelsberg: Einbrecher stehlen Schmuck und Autoschlüssel

Ein Vermummter blickt in einer gestellten Szene durch eine eingeschlagene Fensterscheibe. In Gevelsberg schlagen Einbrecher am Dienstag zweimal zu.

Gevelsberg. Einbrecher haben bei mehreren Brüchen in Gevelsberg Schmuck, Notebook und Autoschlüssel erbeutet. Die Fälle weisen Parallelen auf.

Im Laufe des Dienstages brachen Unbekannte mehrmals in Gevelsberg ein. Tatorte waren eine Wohnung an der Clemens-Bertram-Straße und eine im Sunderholzer Weg.

In beiden Fällen schlugen die Täter jeweils die Scheiben der Terrassentüren ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten in beiden Wohnungen.

Sie erlangten Schmuck, ein Notebook sowie den Ersatzschlüssel für einen Seat als Beute. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht.

