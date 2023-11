Gevelsberg: Einbrecher steigen in Einfamilienhaus ein

Symbolbild eines Einbruchs. In Gevelsberg brachen Unbekannte am Samstagabend in ein Einfamilienhaus ein.

Gevelsberg Unbekannte brechen in Einfamilienhaus an der Strandbadstraße ein. Was die Diebe gefunden haben.

Ein oder mehrere Einbrecher schlugen am Samstagabend in einem Einfamilienhaus an der Strandbadstraße in Gevelsberg eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen 18.30 und 23 Uhr.

Der oder die Täter nutzten für den Einstieg ins Haus ein rückwärtig gelegenes Fenster. Im Inneren durchsuchten sie das Haus vermutlich nach Wertgegenständen. Sie nahmen Schmuck und Bargeld an sich, bevor sie unerkannt vom Tatort flüchteten.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt jede örtliche Polizeiwache entgegen.

