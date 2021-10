Gevelsberg: Einbrecher versuchen in Keller einzusteigen

Ein Einbrecher versucht, die Tür zu einem Keller aufzuhebeln (Symbolfoto). Auch in Gevelsberg haben bislang Unbekannte versucht, in mehrere Keller zu gelangen.

Gevelsberg. In Gevelsberg haben Einbrecher versucht, mehrere Keller in einem Wohnhaus aufzuhebeln. In einem Fall machten sie Beute.

Über versuchten Diebstahl in mehreren Kellerräumen desselben Wohnhauses an der Hagener Straße in Gevelsberg wurde die Polizei am Montag gegen 7.45 Uhr informiert. Die Täter waren im Begriff, die Holzüberfallen von drei Kellerabteilen aufzuhebeln, um sich Zugang zu den dahinter befindlichen Gegenständen zu verschaffen.

Außerdem: Sehen Sie hier spektakuläre, neue Luftaufnahmen von Gevelsberg

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen erlangten sie allerdings keine Beute aus den verschlossenen Kellerräumen. Aus einem neben den Abteilen befindlichen, offenstehenden Raum wurde ein Fernseher entwendet.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm