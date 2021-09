Gevelsberg: Einbrecher versuchen, Terrassen-Tür aufzuhebeln

Ein Einbrecher verschafft sich Zugang zu einer Wohnung (Symbolbild). In Gevelsberg haben Unbekannte sich an einer Terrassentür versucht.

Gevelsberg. In Gevelsberg haben Einbrecher wieder ihr Unwesen getrieben.

Ein oder mehrere unbekannte Personen versuchten am Mittwoch in der Zeit zwischen 16.45 Uhr und 20.30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Sunderweg einzubrechen.

An einer Terrassentür konnte eine Hebelmarke festgestellt werden, das Öffnen der Terrassentür gelangte den Tätern aber nicht. Die Täter entwendeten ein auf einem Gartentisch liegendes iPad und flüchteten unerkannt.

