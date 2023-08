Gevelsberg: Einbrecher zerstören mutwillig das Mobiliar

Gevelsberg. Hatten die Einbrecher es womöglich gar nicht auf Beute abgesehen? In Gevelsberg zerstören Täter mutwillig die Einrichtung. Die Kripo ermittelt.

Unbekannte Täter sind zwischen dem 5. August, 16 Uhr, und dem 9. August, 9.20 Uhr, in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mittelstraße in Gevelsberg eingebrochen.

D

urch gewaltsames Entfernen des Schließzylinders gelangten die Täter in die Wohnung und durchsuchten dort Schränke und Schubladen. Außerdem wurden auch Einrichtungsgegenstände mutwillig beschädigt.

Zum Diebesgut konnte der Geschädigte noch keine abschließenden Angaben machen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-1234 melden.

