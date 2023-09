In Gevelsberg kam es zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. (Symbolbild).

Polizei Gevelsberg: Einbruch in einem Einfamilienhaus

Gevelsberg. In Gevelsberg wurde am Wochenende in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Den Tätern gelang es die Terrassentür aufzuhebeln. Was schon bekannt ist:

Unbekannte Täter hebelten am vergangenen Freitag zwischen 18.15 und 23 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Ochsenkamp in Gevelsberg auf. Anschließend durchwühlten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise können unter 02324-9166-1234 gemeldet werden.

