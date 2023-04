Gevelsberg: Eine große Lücke in der Kirmesgruppe „Börkey“

Gevelsberg. Dietmar Kressmann wird Lücke in Gevelsberger Kirmesverein hinterlassen. Doch es gibt auch schöne Neuigkeiten.

Ohne das Engagement von Menschen, die jahrelang ehrenamtlich tätig sind, wären viele Vereine und Organisationen nicht in der Lage, ihre Aufgaben zu erfüllen und ihre Ziele zu erreichen. Ein solch besonderer Mensch ist Dietmar Kressmann, der 2. Vorsitzende der Kirmesgruppe „Börkey“. „Dein jahrzehntelanger Einsatz für den Verein wurde immer sehr geschätzt und wird eine Lücke hinterlassen“, richtet der Vereinsvorsitzende Ralf Gerke das Wort in Richtung seines Stellvertreters. Kressmann legt nämlich aus gesundheitlichen Gründen sein Amt nieder und beendet auf eigenen Wunsch auch sein Mitwirken im Vorstand. Es ist der wohl bewegendste Moment der Jahreshauptversammlung, bei dem so einigen Mitgliedern die Tränen in den Augen stehen. Auch bei Kressmann selbst, als ihm ein kleines Dankeschön überreicht wird und er alle wissen lässt, dass er dem Verein auch weiterhin treu und aktiv bleiben wolle. Einen Nachfolger gibt es vorerst nicht; bis zu den nächsten Wahlen erklärt sich Frank Bölling bereit, kommissarisch den zweiten Vorsitz so lange zu übernehmen. Ein Abschied bedeutet oftmals auch einen Neuanfang. Daher freut sich die Kirmesgruppe „Börkey“ gleich sechs Neuzugänge in ihren Reihen begrüßen zu können. Darunter auch der erst kürzlich frisch gewählte Gevelsberger Hammerschmied Lutz Kornowski. „Erstmalig in unserer Geschichte stellen wir diese Symbolfigur“, freut sich Ralf Gerke und sichert ihm im Namen aller Mitglieder seine volle Unterstützung zu. Eine weitere Neuerung ist der im letzten Jahr gegründete Förderverein, der sich aus acht Mitgliedern, mit Klaus Bärenfänger an der Spitze, zusammensetzt und der die Kirmesgruppe finanziell unterstützen möchte.



Am Samstag, 8. April, ist das traditionelle Osterfeuer auf dem Bauplatz geplant. Vom 20. bis 24. April werden die Mitglieder auf der Frühkirmes am Ennepebogen gemeinsam mit anderen Kirmesgruppen den Bierstand vom Gevelsberger Kirmesverein unterhalten, und „wir freuen uns auf jede Menge Spaß und gute Unterhaltung beim Sommerfest“, welches vom 12. bis 14. Mai stattfinden wird. Und dann steht auch schon die schrägste Kirmes Europas mit dem großen, bunten Kirmeszug in den Startlöchern. Und der, so lassen die Börkeyer Kirmesaktiven wissen, werde ganz schön tropisch, um nicht zu sagen heiß. „Wir greifen mit „Börkey Tropical“ nämlich unser Wagenbauthema aus 2020 wieder auf, dass bedingt durch Corona damals ausfallen musste.“ Es werde, so berichtet der Vorstand, dem Thema entsprechend drei Wagen sowie eine Frauen-, Kinder- und Fußgruppe und einen Einzelgänger geben. „Alles ziemlich bunt und farbenprächtig“, verspricht Ralf Gerke.

