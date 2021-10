Gevelsberg: Einschränkung durch Arbeiten an Telefonleitungen

Gevelsberg. In Gevelsberg wird gebaut, weshalb es zu Einschränkungen im Rathaus kommen kann.

Aufgrund der umfangreichen Bauarbeiten im Rahmen der Umgestaltung des Vendômer Platzes in Gevelsberg fallen Arbeiten an den Telefonleitungen an. Diese werden am Montag, 11. Oktober, ab 8 Uhr bis in den Nachmittag hinein andauern.

Es kann daher zu kurzzeitigen Einschränkungen bei der telefonischen Erreichbarkeit des Rathauses kommen. Die Bürgerinnen und Bürger werden um Verständnis gebeten.

