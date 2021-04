Gevelsberg: Endspurt um die AVU-Krone am Donnerstag

Gevelsberg. Am 29. April ist es so weit. Höhepunkt der AVU-Krone-Saison ist die digitale Live-Show ab 19 Uhr. Zuschauer können dann noch einmal abstimmen.

Am kommenden Donnerstag, 29. April, ist es so weit. Höhepunkt der Krone-Saison ist die digitale Live-Show ab 19 Uhr: Im Live-Voting haben alle Zuschauer ein letztes Mal die Chance, für ihre Favoriten abzustimmen. Und das Ganze ganz entspannt und gemütlich vom Sofa aus auf Facebook oder im Live-Stream. Dieses Zusatzvoting macht 50 Prozent der Endplatzierungen aus. So bleibt die Abstimmung spannend bis zuletzt. Und für alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die aktiv an der Preisverleihung teilnehmen, gibt es auch noch eine Verlosung.

Voting bis Mittwochmittag

Jetzt beginnt der Endspurt: Bis Mittwoch, 28. April, 12 Uhr, läuft noch die Abstimmung für den Engagement-Preis des Energieversorgers. Jeden Tag ein Klick für die AVU Krone: So funktioniert das Online-Voting. 41 Vereine haben sich beworben und sind seit der Warmup-Show Ende März gefordert, viele Menschen für die Abstimmung zu motivieren.

Einmal wöchentlich hat die AVU auf ihrer Facebook-Seite () eine Top Ten veröffentlicht: „Um den Wetteifer aufrecht zu erhalten, präsentieren wir während des gesamten Voting-Zeitraums keine aktuellen Ergebnisse im Zusammenhang mit den teilnehmenden Vereinen“, erklärt Projektleiterin Loreen Grimm vom AVU-Marketing.

Teilnehmende Vereine

Gevelsberg: Voltigier und Reitzentrum im Suderholze, RSC Silschede 2007, HSG Handballspielgemeinschaft Gevelsberg-Silschede, FC Schwarz-Weißi Silschede 1926, Rotaract Club Gevelsberg, Tiwi Ndogo , Schwelm: TSC Schwelm 1966, Sozialtherapeutische Kinder- und Jugendarbeit (SKJ), TG „Zur toten Erde“ von 1848 Schwelm, Netzwerk der guten Taten Schwelm, AtelierSieben, Ennepetal: Voerderleben, ZRFV Zucht-, Reit- und Fahrverein Brunnenhof Ennepetal, Judo-Club „Samurai“ Schwelm-Ennepetal, CVJM Ennepetal-Rüggeberg, Kulturgarten NRW.