Gevelsberg: Engelberttunnel wird gesperrt

Diese Aufnahme stammt von einer früheren Sperrung des Engelberttunnels in Gevelsberg. Von Straßen NRW kommt nun eine aktuelle Meldung.

Gevelsberg. Der Landesbetrieb Straßen NRW kündigt die Sperrung des Engelberttunnels in Gevelsberg an. Grund sind Arbeiten am Bauwerk.

Aufgrund von Wartungsarbeiten durch den Landesbetrieb Straßen NRW wird der Engelberttunnel in Gevelsberg am 2. Mai in der Zeit von 12 bis 18 Uhr gesperrt sein.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.

