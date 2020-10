Gevelsberg: Erneut blinde Zerstörungswut am Hauptbahnhof

Die Sache ist nicht neu, aber das Problem scheint sich im Laufe der vergangenen Wochen immer mehr zu verschärfen: Asoziale Randalierer lassen ihrer blinden Zerstörungswut an Bushaltestellen und Bahnhöfen freien Lauf. Nun hat es mal wieder den Gevelsberger Hauptbahnhof getroffen. Eine Lösung, dem Problem Herr zu werden, ist leider nicht in Sicht.

Wer aktuell mit offenen Augen an Bushaltestellen und Bahnhöfen unterwegs ist, sieht zerstörte Scheiben, demolierte Automaten und – wie am Beispiel des Busbahnhofs in Ennepetal – ramponierte Informationsanzeigen nur wenige Stunden, nachdem sie in Betrieb genommen worden waren. Am Wochenende traf es mal wieder den Gevelsberger Hauptbahnhof, dort schlugen Unbekannte eine fast neue Sicherheitsscheibe ein, die als Windschutz der Bänke am Bahnsteig in Fahrtrichtung Hagen dient. Der Bahnsteig sowie die Bank waren am Sonntag übersät mit Scherben.

Die Deutsche Bahn, die Verkehrsgesellschaft Ennepe-Ruhr (VER) und auch Abellio stehen vor einem Problem, das sie aktuell nicht gelöst bekommen. Die Polizei? Die Ordnungsämter? Sicherheitsdienste? Es ist selbst im kleinen Gevelsberg kaum möglich, alle ÖPNV-Standorte zu überwachen. Flächendeckende Kameratechnik könnte wohl Hinweise auf die Täter geben. Dies ist allerdings mit erheblichen Kosten verbunden. Geld, das aktuelle gerade bei der VER überhaupt nicht vorhanden ist.