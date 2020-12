Gevelsberg: Ex-Sozialamts-Chefin sieht Probleme der Zukunft

„Ich lasse Sie nicht gerne gehen“, stellt Bürgermeister Claus Jacobi gleich zu Beginn klar. Zur Verabschiedung von Gabriele Schumacher hat er einen großen Blumenstrauß und eine Urkunde mitgebracht. Die 64-Jährige war bei der Stadt Gevelsberg 20 Jahre lang Leiterin der Abteilung Soziale Leistungen – umgangssprachlich bis heute auch gerne Sozialamt genannt.

Seit 2008 kümmerte Schumacher sich außerdem als Behindertenbeauftragte um die Themen Barrierefreiheit und Teilhabe. Jetzt ist sie im Ruhestand und weiß: Unter sozialen Gesichtspunkten hat sich in Gevelsberg viel getan. Das ist aber kein Grund, sich darauf auszuruhen.

Flüchtlinge in Gevelsberg

Grundsicherung im Alter, Wohnungsprobleme, Leistungen für Asylbewerber – das sind nur einige der Themen, mit denen sich das Team, an dessen Spitze Gabriele Schumacher stand, auseinandersetzt. Drei Flüchtlingssituationen hat sie in den 40 Jahren, die sie bei der Stadt Gevelsberg arbeitet, miterlebt. Ende der 80er, in den 90ern und zuletzt 2015. Besonders 2015 blieb ihr im Gedächtnis. „Das war schon eine Herausforderung, alle Menschen unterzubringen“, blickt Schumacher heute zurück.

Grundlegend habe sich das Klientel, mit dem das Sozialamt zu tun hatte und heute noch zu tun hat, in den vergangenen 20 Jahren nicht wesentlich geändert. „Seit 2005 das Jobcenter entstanden ist, hatten wir überwiegend mit Menschen im Rentenalter oder denen zu tun, die wegen einer Erwerbsminderung nicht arbeiten können“, sagt Schumacher.

„Vorher lag der Fokus auf den Menschen, die eigentlich arbeiten können, es aber aus diversen Gründen nicht tun.“ Vor allem für Alleinerziehende sei es schwieriger gewesen, ihren Lebensunterhalt eigenständig sicherzustellen. „Das hat sich mittlerweile verbessert“, sagt Gabriele Schumacher. „Es gibt heute mehr Kitas und auch die OGS-Angebote sind immer weiter verstärkt worden.“

Betriebe sind gefragt

Probleme seien in den jüngsten Jahren eher durch Firmenschließungen entstanden. „Es ist weiterhin wichtig, dass es in Gevelsberg Betriebe gibt, bei denen Menschen Arbeit finden können“, macht Schumacher klar und stellt auch einen ganz aktuellen Bezug her: „Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Betrieb durch die Pandemie noch in Schwierigkeiten gerät.“ Dann werde das Jobcenter wieder mehr gefragt sein.



Claus Jacobi, Bürgermeister der Stadt Gevelsberg, (vorne links) verabschiedet Sozialamtsleiterin Gabriele Schumacher (vorne rechts). Hinten stehen Fachbereichsleiter Michael Pfleging und Seniorenbeauftragte Daniela Alze. Foto: Max KÖlsch

Als Behindertenbeauftragte war Schumacher über Jahre hinweg Ansprechpartnerin und Koordinatorin vieler Belange. Sie setzte sich für die Gleichbehandlung von Menschen mit und ohne Behinderung und den Abbau von Benachteiligungen ein.

„Frau Schumacher sagte damals zu mir: ,Ich mache das, wenn sie mir den politischen Freiraum geben, das zu tun, was ich für richtig halte, und wenn ich meine Stimme erheben darf, wenn mir etwas nicht passt“, erinnert sich Claus Jacobi. „Frau Schumacher hat deutlich für ihre Lobby gesprochen.“

Orte ändern sich

Die Probleme der Menschen mit Beeinträchtigung seien dabei in Gevelsberg über die Jahre die gleichen geblieben, sagt Gabriele Schumacher. Lediglich die Orte hätten sich geändert.

Egal ob Ampeln mit akustischen Signalen oder abgesenkte Bordsteine. „Ich denke, dass sich in Gevelsberg viel getan hat“, resümiert sie. Nicht unwesentlich dazu beigetragen hat das regelmäßig stattfindende Format „Miteinander im Gespräch“, das Behinderten die Möglichkeit bietet, Vertreter der Stadtverwaltung direkt auf Probleme hinzuweisen.

Schumacher öffnete diesen Kreis für alle Menschen mit egal welchem Handicap. „Vorher richtete sich der Kreis vor allem an Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte“, erklärt sie. „Alle andere waren zwar nicht ausgeladen, aber eben auch nicht explizit eingeladen.“

40 Jahre im Dienst der Stadt Gabriele Schumacher wechselte am 15. August 1980 von der Stadt Wuppertal in den Dienst der Stadt Gevelsberg. 1982 wurde sie Stadtoberinspektorin, 1983 Beamtin auf Lebenszeit. 1988 übernahm Schumacher die stellvertretende Leitung des Sozialamts. 2014 wurde sie städtische Verwaltungsrätin. Gabriele Schumacher lebt mit ihrem Mann in Breckerfeld, hat einen Sohn, eine Tochter und mehrere Enkelkinder. In ihrer Freizeit widmet sie sich mit Hingabe dem Gitarrenspiel. Beruflich hat sie über Jahre auch das Bürgerhaus Alte Johanniskirche in Vogelsang begleitet. Im Ruhestand möchte die 64-Jährige nun selbst an den Angeboten des Bürgerhauses teilnehmen und sich weiterhin aktiv in dessen Förderverein einbringen. „Das Bürgerhaus liegt mir am Herzen“, sagt Gabriele Schumacher.

„In einem hochkomplexen Funktionsbereich hat Frau Schumacher seit vielen Jahren die Stellung gehalten und dafür gesorgt, dass alles professionell und geräuschlos läuft“, findet Bürgermeister Jacobi lobende Worte für seine langjährige Mitarbeiterin. Auch Michael Pfleging, Fachbereichsleiter Bildung, Jugend und Soziales bei der Stadt Gevelsberg sagt: „Mit Frau Schumacher verlässt uns ein großer Erfahrungsschatz.“

Bereiche mit Ausbaupotenzial

Gabriele Schumacher freut sich nun auf ihren Ruhestand, hofft aber gleichzeitig, dass die Entwicklungen in der Stadt nicht zum Erliegen kommen. „Ein großes Thema sind behindertengerechte Toiletten in der Stadt. Die sind auch für Ältere wichtig“, nennt sie einen der Bereiche, in dem sie aktuell noch Ausbaupotenzial sieht.

Auch die Barrierefreiheit an den Bahnhöfen im Stadtgebiet hat für die 64-Jährige noch Luft nach oben. „Das Ganze ist ein Prozess“, weiß sie. „Sie legen nicht einfach einen Hebel um und die Stadt ist barrierefrei.“ Über einen Zukunftswunsch für Gevelsberg muss Gabriele Schumacher daher nicht lange nachdenken: „Ich wünsche mir, dass die Menschen mit weniger Barrieren leben und an allem teilhaben können.“

