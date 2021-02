Gevelsberg: Fahrerin prallt mit Auto gegen Verkehrszeichen

Die Polizei fand an der Unfallstelle das Kennzeichen des Unfallfahrzeuges.

Gevelsberg. Die Polizei hat in Gevelsberg eine alkoholisierte Fahrerin geschnappt, die einen Unfall verursacht hat und davon gefahren ist.

Am Samstag fuhr eine 58-jährige Gevelsbergerin mit ihrem Kia gegen 10.45 Uhr in den Kreisverkehr zwischen der Heidestraße/Feverstraße und Heideschulstraße. Unmittelbar an der Ausfahrt zur Heidestraße geriet sie von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Ohne sich um den Unfall weiter zu kümmern, entfernte sie sich unerlaubt vom Unfallort.

An der Unfallstelle konnte die Polizei das Kennzeichen des Kias auffinden, das die Beamten zu der Halteranschrift führte, wo sich Unfallfahrzeug und Fahrerin befanden. Die Gevelsbergerin stand deutlich unter Alkoholeinfluss, was ein Vortest bestätigte. Sie wurde zur Polizeiwache in Ennepetal gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

