Gevelsberg: Familie im Urlaub - Wohnung ausgeräumt

Eine Person beim Einbruchsversuch (gestellte Szene). In Gevelsberg sind Täter in eine Doppelhaushälfte eingebrochen.

Gevelsberg Unbekannte sind in Schwelm in eine Doppelhaushälfte eingebrochen. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt im Urlaub.

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 9.15 Uhr, in eine Doppelhaushälfte in der Straße Nordhang in Gevelsberg ein. Sie hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zum Haus.

In den Räumen durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen. Daraufhin entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Zur Beute können noch keine abschließenden Angaben gemacht werden, da sich die Geschädigten im Urlaub befinden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter 02324-9166-4000 melden.

