Gevelsberg: Fedor Rosenthal Symbol für Schicksal der Juden

Gevelsberg. Das Rupprechthaus ist nach wie vor ein großes Thema in Gevelsberg. Bei einer Gedenkveranstaltung wurde nun an seine bewegende Geschichte erinnert

Erst der Gewinn des Kulturpreises, dann der Beginn der Bürgerbeteiligung Anfang Dezember über die weitere Nutzung des Gebäudes: Das Rupprechthaus ist aktuell ein großes Thema in der Stadt Gevelsberg und blickt auf eine bewegende Geschichte zurück. Daran wurde bei der Gedenkveranstaltung in dem leerstehenden Kaufhaus erinnert. „Fedor Rosenthal ist für unsere Stadt Gevelsberg zum Symbol für das Schicksal der heimischen Jüdinnen und Juden geworden“, erklärte Jennifer Schmidt, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Ennepe-Ruhr-Wupper und Vorstandsmitglied der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes im EN-Kreis. Sie moderierte die Gedenkveranstaltung im ehemaligen Kaufhaus.

Gevelsberg grundlegend geprägt

Der Kaufmann hatte sein Bekleidungsgeschäft genau hier an dieser Stelle, wo später dann Merkur, Horten und Ruppecht ihre Waren angeboten haben. Anfang des 20. Jahrhunderts war das Haus Dreh- und Angelpunkt der Stadt und Rosenthal selbst habe Gevelsberg grundlegend geprägt. Insbesondere auch menschlich, da er nämlich Kindern ihre Kleidung zur Kommunion oder Konfirmation spendierte, damit sie einen „würdigen Eintritt ins Kirchenleben“ fanden, weiß Schmidt zu berichten.

Die Rosenthals als Familie liehen der Stadt sogar Geld, damit sie in der Weltwirtschaftskrise ihre Beamten bezahlen konnte. „Sie verhinderten also aktiv, dass ihre Heimat im Chaos untergegangen ist. Doch plötzlich stand auf den Schaufenstern: ,Kauft nicht ein, beim Judenschwein’“. Wer es dennoch tat, der wurde von einem auf der gegenüberliegenden Seite ansässigen Fotografen aufgenommen und mit seinem Bild im Schaufenster angeprangert.

Es kam zur Zwangsenteignung. Fedor Rosenthal wurde an Weihnachten 1938 im KZ Sachsenhausen in Oranienburg zu Tode geprügelt. „Das darf nie wieder passieren.“ All diese Gräueltaten seien schreckliche Zeugnisse dessen, wozu Menschen fähig sind, sagte auch Bürgermeister Claus Jacobi. „Nicht irgendwo auf der Welt, sondern hier in Deutschland. Und auch hier in Gevelsberg.“

Ein tiefschwarzer Fleck der deutschen Geschichte, der „uns den eindeutigen Auftrag erteilt“, mit großer Aufmerksamkeit und Konsequenz aktiv Sorge dafür zu tragen, „dass Antisemitismus, Intoleranz und Diskriminierung jeglicher Couleur nie wieder eine Chance in unserem Land erhalten“, mahnte das Gevelsberger Stadtoberhaupt.

Wertschätzung für Familie

Im Bezug auf die historische Stätte, äußerte Jacobi noch einmal den Wunsch, dem neuen Kulturhaus den Namen „Rosenthal-Haus“oder „Fedor Rosenthal-Haus“ zu geben, damit diese Gräueltat niemals in Vergessenheit gerät. Man sollte diese Idee nicht als eine Art Wiedergutmachung verstehen, vielmehr sei es eine Wertschätzung gegenüber der Familie Rosenthal.

Festredner waren auch Thomas Boelling, Mitglied des Jugendausschusses der IG Metall Ennepe-Ruhr-Wupper und die Erste Bevollmächtigte der IG Metall, Clarissa Bader. Beide machte sich dafür stark, dem „ideologischen Schwachsinn der Rechten eine klare Kante zu zeigen“. „Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen.“ Als Demokraten und Gewerkschafter müsse man seine Stimme erheben und für Menschenrechte, Toleranz und Solidarität eintreten.

