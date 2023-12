Gevelsberg: Fenster an Reihenhaus aufgehebelt

Ein Mann macht sich mit einem Schraubenzieher an einem Fenster zu schaffen (Symbolfoto). In Gevelsberg sind Unbekannte in ein Reihenhaus eingebrochen.

Gevelsberg Einbrecher haben ein Wohnhaus in Gevelsberg durchsucht. Dabei nahmen sie eine höhere Geldsumme mit.

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Freitag, 8. Dezember (15.30 Uhr) und Samstag, 9. Dezember (8 Uhr), in ein Reihenhaus in der Elsternstraße in Gevelsberg ein. Sie hebelten ein Erdgeschossfenster auf und gelangten so ins Haus.

Die Wohnräume wurden augenscheinlich nach Wertgegenständen durchsucht und ein Geldbetrag im mittleren vierstelligen Wert gestohlen. Im Anschluss flohen die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, möge sich unter 02324-9166-4000 melden.

