Gevelsberg: Ferienspaß für Kinder und Jugendliche geplant

Gevelsberg. Kinder-Ferienspaß in Gevelsberg: Erstmals gibt es in den Sommerferien auch ein Programm für Jugendliche. Das ist geplant.

Auch in diesem Jahr soll es wieder den Gevelsberger Ferienspaß geben. Die Aktion findet vom 5. Juli bis zum 6. August am Städtischen Jugendzentrum Libber statt, und vom 2. bis 13. August im Bürgerhaus „Alte Johanneskirche“. Erstmalig ist sowohl ein Kinderferienspaß als auch ein Jugendferienspaß für die Sommerferien geplant.

6- bis 12-Jährige

In den ersten drei Sommerferienwochen wird analog zu den Rahmenbedingungen des letzten Jahres der Ferienspaß am Jugendzentrum stattfinden. Drei Gruppen mit einer Gruppengröße von 15 Personen inklusive Projektleiter/Mitarbeiter – abhängig von der Coronaschutzverordnung –, können wöchentlich betreut werden. Das Angebot ist für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren aus Gevelsberg geplant. Die Öffnung der Anmeldungen für Kinder aus den umliegenden Städten könnte unter Voraussetzungen der Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie vorab geprüft werden. Die Anmeldung für jeweils eine Projektwoche ist kostenpflichtig. Der Teilnehmerbeitrag muss anhand des Kostenvolumens (Mittagessen, Projektkosten, Sicherheitsmaßnahmen) kalkuliert werden.

13- bis 18-Jährige

Für die vierte und fünfte Sommerferienwoche ist zum ersten Mal ein Jugendferienspaß in Form von Projektwochen in Planung. Hierbei können wöchentlich zwei Gruppen mit einer Gruppengröße von 15 Personen inklusive Projektleiter/Mitarbeiter– abhängig von der Coronaschutzverordnung –, wöchentlich ein altersgerechtes Angebot erleben. Konzipiert wird der Jugendferienspaß für Jugendliche von 13 bis 18 Jahren. Angesprochen werden hierbei die Stammbesucher der Offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Aufsuchenden Jugendarbeit. Das Angebot ist jedoch für alle Gevelsberger Jugendlichen möglich, die sich hierfür anmelden möchten.

Inhalte

Das Motto ist derzeit in der Entstehungsphase. Thematisch wird es um Möglichkeiten und Impulse gehen, Kindern und Jugendlichen Werkzeuge an die Hand zu geben, wie sie selbst in Lockdown-Zeiten, sozialer Distanz, eingeschränkter Freizeitmöglichkeiten und Homeschooling einen gesunden und abwechslungsreichen Alltag gestalten können – von künstlerischen Angeboten wie Musik,Kunst, Schreiben, Theater bis hin zu Natur- und Sportangeboten.

Die Verschickung der Broschüren ist für den 31. Mai geplant. Anmeldebeginn für Gevelsberger Kinder sollte am 14. Juni sein. Eine Anmeldung vor Ort (Jugendzentrum) wie auch digital durch die Tremaze-App des Städtischen Jugendzentrums ist möglich.

