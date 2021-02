Gevelsberg: Feuerwehr löscht Kaminbrand im Kalthöferholz

Gevelsberg. Zu einem Kaminbrand im Kalthöferholz, nahe der Autobahn-A1-Auffahrt Richtung Hagen, wurde die Feuerwehr Gevelsberg am Samstagabend alarmiert.

Die Einsatzkräfte kehrten den Kamin über die Drehleiter und entnahmen die Asche im Keller des Hauses. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte den Kamin im Haus. Nach 70 Minuten war der Einsatz unter Leitung des stellvertretenden Wehrleiters Rüdiger Kaiser beendet. Die Einsatzstelle wurde dem Bezirksschornsteinfeger übergeben. Die Gevelsberger Wehr war mit der hauptamtlichen Wache, dem Einsatzführungsdienst, der Sondereinsatzgruppe Information und Kommunikation und dem Löschzug 3 aus. Der Löschzug 2 verblieb in Bereitstellung am Gerätehaus. Die Drehleiter kam aus Ennepetal, da die Drehleiter der Gevelsberger Wehr sich zurzeit in der Werkstatt befindet.