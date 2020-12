Gevelsberg: Feuerwehr muss Weg zu Vermisstem freischneiden

Gevelsberg Der als vermisst gemeldete Mann aus Gevelsberg ist wie berichtet wieder da. Von der Feuerwehr kommen nun weitere Details zur Rettung.

Der am Montag als vermisst gemeldete 85-jährige Gevelsberger ist wie berichtet wieder da. Darüber informierte die Polizei am Dienstag. Passanten hätten den Mann am Montagabend in einem lebensbedrohlichen Zustand in der Nähe der Stefansbecke gefunden. Er sei daraufhin mit einer starken Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Weitere Details kamen ebenfalls am Dienstag von der Feuerwehr Gevelsberg. Diese wurde am Montag in die Stefanstraße gerufen, wo Passanten eine gestürzte Person in unwegsamem Gelände gemeldet hatten. Dabei handelte es sich um den vermissten Gevelsberger.

Die Kräfte der Hauptwache verschafften sich Zugang zum Patienten mittels Kettensäge und transportierten ihn mit einer Schleifkorbtrage zum Rettungswagen. Aufgrund der Witterung wurde die Einsatzstelle umfassend ausgeleuchtet. Der Einsatz konnte nach 90 Minuten beendet werden.