Gevelsberg: Feuerwehreinsatz wegen defekter Solaranlage

Die Feuerwehr Gevelsberg am Einsatzort. Im Buchenweg kam Rauch aus einer Solaranlage.

Gevelsberg. Eine Solaranlage hat die Feuerwehr Gevelsberg auf den Plan gerufen. Jemand hatte einen Brand in einem Dachgeschoss gemeldet.

Die Feuerwehr Gevelsberg ist am Montag gegen 16.30 Uhr in den Buchenweg ausgerückt. Jemand hatte gemeldet, dass es dort in einem Gebäude im Dachgeschoss brennt. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte schnell Entwarnung geben. Es qualmte leicht aus einer Solaranlage auf dem Dach. Ein Trupp wurde über die Drehleiter im Dachbereich eingesetzt.

Ein Ventil der Solaranlage war defekt, so dass eine Qualmwolke aus Glykohl aus dem System austrat. Im Einsatz befanden sich insgesamt 20 Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr und der hauptamtlichen Wache.

Zusätzlich waren noch weitere Kräfte des Rettungsdienstes am Einsatz beteiligt. Gleichzeitig wurden zwei medizinische Notfälle in Gevelsberg gemeldet. Weil wegen des Einsatzes aber keine Rettungsmittel zur Verfügung standen, wurden die Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes erstversorgt.

