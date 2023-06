Gevelsberg: Filmriss-Kino ändert Öffnungstage im Sommer

Das Filmriss Kino an der Rosendahler Straße in Gevelsberg.

Gevelsberg. Das Filmriss-Kino in Gevelsberg reagiert auf die traditionell eher flauen Sommermonate mit geänderten Öffnungszeiten.

Das Filmriss-Kino in Gevelsberg hat sich entschieden, in diesem Jahr die für ein Kino traditionell eher schwierigen Sommermonate Juli und August zu überbrücken, indem das Kino sonntags bis dienstags geschlossen bleibt. Die einzige Ausnahme bildet die monatliche Filmvorstellung in der Reihe „Best of Cinema“ sowie etwaige Sonderveranstaltungen. Als kleinen Trost für diejenigen, die nicht genug vom Kino bekommen können, weist das Filmriss-Team auf das Monatsprogramm und die Open-Air-Kinovorstellungen hin.

Filme für jeden Geschmack

Ein Highlight für die ganz hartgesottenen Filmfans: Die Silscheder Filmemacher von P.S.Y.C.H.O. Productions beehren das Filmriss am Samstag, 8. Juli, wieder für die Premiere ihres neuen Kurzfilms „Das Geheimnis der Teufelspilze“. Insgesamt werden an diesem Abend drei Filme des Genres Splatter/Horror gezeigt.

In der Reihe Best of Cinema zeigt das Filmriss-Kino im Juli den Psychothriller „Eiskalte Engel“ mit unter anderem Sarah Michelle Gellar und Reese Witherspoon. Für die kleinsten Gäste bietet das Kino im Juli „Mavka – Hüterin der Wälder“, einen Animationsfilm und Überraschungserfolg aus der Ukraine, an. Und Nostalgiker dürfen sich auf „Loriots große Trickfilmrevue“ freuen.

Eintrittskarten sind ab sofort im Online-Ticketshop unter tickets.filmrisskino.de erhältlich.

