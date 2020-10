Gevelsberg: Filmriss-Kino muss Veranstaltungen verschieben

Gevelsberg. Der zweiter Lockdown trifft auch das Filmriss-Kino in Gevelsberg. Mehrere Veranstaltungen müssen verschoben werden.

Die Bundesregierung hat beschlossen, im Zuge des Kampfes gegen das Corona-Virus auch alle Kulturinstitutionen im November zu schließen. Ab Montag ist somit auch das Filmriss-Kino geschlossen.

„Wir sind traurig, schließen zu müssen, und es tut uns leid für all diese tollen Filme, die wir nun nicht zeigen können, um die Künstler, die nicht bei uns auftreten können, und um unser großartiges Team, das an unserer Seite steht auch in diesen Zeiten“, heißt es seitens des filmriss-Teams. „Wir freuen uns auf die nächsten Tage, an denen wir noch Programm machen dürfen. Wir versuchen Nachholtermine für die ausgefallenen Veranstaltungen zu finden. Die Karten behalten ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden.“

Für alle Fragen und Nachrichten erreicht man das Team unter 02332-7590700, per Mail unter kontakt@filmriss.de oder auf Facebook oder Instagram. Da sich das Team im Homeoffice befindet, haben die Mitarbeiter folgende Bitte: „Sprecht Euren Namen und Telefonnummer auf den Anrufbeantworter. Wir rufen schnellstmöglich zurück!“

Die Veranstaltungen im Überblick

Für folgende Veranstaltungen gibt es neue Termine:

Papperlapupp!: Die Prinzessin auf der Erbse; Sonntag, 10. Januar, 11 Uhr, Einlass 10 Uhr.

Pottrosen: Oben Gott unten Pott; Samstag, 30. Januar, 19.30 Uhr.

Folgende Veranstaltungen mussten coronabedingt abgesagt werden:

Die Antonella Rossi Show am 31. Oktober und der Auftritt von Jochen Malmsheimer am 4. Dezember. Sobald neue Termine feststehen, werden diese bekanntgegeben.

Aktuell noch geplant sind:

Puppentheater Drehwurm: Der kleine Rabe Socke - Alles gebacken; Sonntag, 13. Dezember, 11 Uhr.

Driving Home for Magic: Weihnachtsshow mit Marc Weide; Freitag, 18. Dezember, 19 Uhr und Samstag, 19. Dezember, 15 und 19 Uhr. Marc Weide, gebürtiger Gevelsberger und amtierender Weltmeister der Zauberkunst, ist dem heimischen Publikum bestens bekannt.

Der TV-Moderator und Magier trat bereits mehrfach im Filmriss-Kino an der Rosendahler Straße auf. Wie bereits 2019 wird auch in diesem Jahr kurz vor Weihnachten für drei Shows ins Filmriss-Kino kommen. Er wird in gewohnt charmanter Weise durch den Abend führen und eine Mischung aus Comedy und Zauberei zeigen.