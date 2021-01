Gevelsberg: Firma B&T Exact expandiert trotz Pandemie

Gevelsberg Die B&T Exact GmbH aus Gevelsberg möchte mehrere Gewerbehallen errichten. Dabei sollen trotz Corona auch neue Arbeitsplätze entstehen.

Die Firma B&T Exact plant, sich in Gevelsberg zu erweitern. Darüber hat die Politik im Stadtentwicklungsausschuss diskutiert. Konkret geht es laut Verwaltung um die Errichtung von drei Gewerbehallen auf einer so gut wie unbebauten Fläche neben der Rosendahler Straße. Rund 60 Arbeitsplätze sollen dabei entstehen - und das mitten in der Corona-Pandemie.

Wie aus entsprechenden Unterlagen der Stadt hervorgeht, braucht B&T Exact - laut eigener Aussage einer der führenden Anbieter für Aluminium-Systemlösungen in der Fahrzeugindustrie - die Erweiterungsflächen für "bereits akquirierte und in Auftrag befindliche Produktionsvolumina". Der angedachte Bereich für die Erweiterung grenzt unmittelbar an die Fläche, auf der B&T schon ein Werk errichtet hat. Erreichbar ist diese über die Straße „Mönkesstück“, die als neue Anbindung an die Rosendahler Straße (L 891) entstand. Sie soll auch als Zufahrt für die neue Gewerbefläche dienen.

Kapazitäten für Bereich Elektro-Mobilität

Wie Bürgermeister Claus Jacobi in öffentlicher Sitzung sagte, möchte B&T Exact mit den zusätzlichen Kapazitäten für den Bereich der Elektro-Mobilität produzieren. Ein Umstand, der versöhnlich stimme angesichts der landwirtschaftlichen Fläche, die für das Vorhaben versiegelt werden solle. Die bestimmte auch die Diskussion um die Pläne des Unternehmens.

„Es ist schön zu hören, dass gerade jetzt Unternehmen expandieren möchten“, sagte Helge Mannott von der SPD-Fraktion, der mit Blick auf den Bebauungsplan aber gleichzeitig anmerkte: „Es wäre wünschenswert, die Möglichkeiten der Bepflanzung in diesem Bereich so weit wie möglich auszuschöpfen, um den Naturraum dort zu erhalten.“

+++Nichts mehr verpassen: Abonnieren sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal+++

Achim Oldenbüttel von Bündnis90/Die Grünen sprach die sogenannten Kompensationsmaßnahmen an, die die Beeinträchtigung des Bodens durch die geplante Gewerbe-Erweiterung an anderer Stelle ausgleichen sollen. „Das Problem ist, dass wir für diese Fläche eine Versieglung vornehmen müssen“, begann Björn Remer, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Umwelt, zu erklären. „Wir haben nicht mehr so viele Flächen als Alternative.“

Flächen für ökologische Kompensation

Die ökologische Kompensation erfolge in diesem Fall über sogenannte interne Ausgleichsflächen und eine externe Fläche in Berge. So sollen laut Stadtverwaltung Bäume und Sträucher im südlichen Bereich der neuen Gewerbefläche gepflanzt werden. Auch zur Rosendahler Straße hin soll es eine stärkere Eingrünung geben. Außerdem sollen auf einer Wiese am Berger See entlang eines Wanderwegs neue Bäume gepflanzt werden.

Die Firma B&T Exact, die Eigentümerin der Fläche neben der Rosendahler Straße ist, äußerte sich auf Nachfrage dieser Zeitung bislang nicht näher zu ihren Erweiterungsplänen. In öffentlich einsehbaren Unterlagen der Stadtverwaltung ist von einer dynamischen Entwicklung des Unternehmens die Rede.

Die B&T Exact GmbH hat ihren Sitz an der Gewerbestraße in Gevelsberg. Außer dem Werk an der Straße Mönkesstück gehören auch ein Standort im sächsischen Frauenstein und einer im polnischen Szlachtowa zum Unternehmen.

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Märkische Region aus Lüdenscheid hat die Gevelsberger B&T Exact GmbH vor kurzem mit dem „Prädikat Familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet.

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie hier.