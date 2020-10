Gevelsberg: Firma B&T Exact will Mitarbeiter unterstützen

Gevelsberg. B&T Exact aus Gevelsberg ist als familienfreundlich ausgezeichnet worden. Eine Personalerin erklärt, warum gute Mitarbeiter-Bindung wichtig ist.

Das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Märkische Region aus Lüdenscheid hat die Gevelsberger B&T Exact GmbH mit dem „Prädikat Familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet. Damit überzeugte B&T als eines von acht Unternehmen. Silvia van Loosen, als Human Resources Managerin bei B&T für Personalangelegenheiten zuständig, sieht sich in der Auszeichnung bestätigt. Sie weiß, warum gute Arbeitsbedingungen für Mitarbeiter letztlich auch zum Erfolg des Unternehmens beitragen.

Verschiedenste Modelle flexibler Arbeitszeiten, Teilzeitberufsausbildung oder Homeoffice-Lösungen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtern – in den zertifizierten Unternehmen gehören diese Faktoren laut Kompetenzzentrum zum Standard. Mütter und Väter würden während der Elternzeit systematisch eingebunden und blieben so über die betrieblichen Entwicklungen auf dem Laufenden. Der sukzessive Wiedereinstieg nach der Elternzeit oder einer Angehörigenpflege sei in fast allen Fällen möglich.

Netzwerk im Ennepe-Ruhr-Kreis

Hinzu komme eine Vielzahl zusätzlicher Leistungen wie betriebsnahe Kitas, Kinderferienbetreuung, psychosoziale Beratungsangebote, aber auch ein Gesundheitsmanagement oder eine familienfreundliche Unternehmenskultur. „Mit Homeoffice und flexiblen Arbeitszeiten allein kann man heute aber nicht mehr viele locken“, sagt Silvia van Loosen. Ihr Fokus liege darauf, Mitarbeiter in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen. Dabei denkt sie zum Beispiel an die Pflege von Angehörigen. „Ich habe mir im Ennepe-Ruhr-Kreis ein Netzwerk aufgebaut“, sagt die Managerin. Damit könne sie Mitarbeitern Kontakt zu Beratungsstellen vermitteln.

Auch biete B&T seiner Belegschaft eine Mittagsverpflegung an. Die Kooperation mit einer bekannten Kette von Fitnessstudios ermögliche außerdem Rabatte und vergünstigte Trainings. Ab kommendem Jahr sollen B&T-Mitarbeiter die Chance bekommen, sich über ihren Arbeitgeber ein Fahrrad mieten zu können, dass sie für den Weg zur Arbeit aber auch privat nutzen können.

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Denn auch die Gesundheit spielt für Silvia van Loosen eine Rolle. „Betriebliches Gesundheitsmanagement gehört zu den Dingen, die wir noch besser umsetzen wollen“, kündigt sie an. Auch dabei möchte sie auf Beratungsangebote setzen – beispielsweise zum Thema Rückengesundheit. „Da geht es erstmal um beratende Prävention oder auch Workshops für Führungskräfte“, erklärt van Loosen. Im Gesundheitsmanagement sieht sie einen entscheidenden Vorteil.

„Wenn man ein betriebliches Gesundheitsmanagement hat, gehen die Krankenquoten zurück“, sagt die Managerin. Für sie ist ganz klar: „Der Mensch ist in einem Unternehmen das wichtigste Gut.“ Besonders weil gute Arbeitskräfte schwierig zu finden seien. Die Auszeichnung spiegelt das für Silvia van Loosen wider. „Das Prädikat ist eine Sichtbarmachung meiner Arbeit“, sagt sie. B&T Exact hat diese Auszeichnung nun zum zweiten Mal bekommen.

Die Rezertifizierung war ein Teil ihrer Arbeit, seit van Loosen vor zwei Jahren zum Unternehmen kam. „Ich habe viele Sachen angestoßen“, sagt sie. Gut ein Jahr habe sie gebraucht, um Prozesse wie ihr Beratungsnetzwerk auf den Weg zu bringen. Heute könne sie Mitarbeitern jeder Altersklasse für verschiedene Probleme entsprechende Ansprechpartner vermitteln.

Führungskraft arbeitet in Teilzeit

Wichtig ist es ihr auch, dass die Mitarbeiter über die Angebote ihres Arbeitgebers Bescheid wissen. „Wir haben in diesem Jahr mit Studierenden einen Flyer entwickelt, der einen Überblick über das gibt, was wir eigentlich alles machen“, sagt sie. Und auf eine Sache ist Silvia van Loosen ganz besonders stolz. „Wir haben seit Anfang des Jahres eine Mitarbeiterin in einer Führungsposition, die in Teilzeit arbeitet“, freut sie sich. „Das ist fast ein Alleinstellungsmerkmal.“ Es sei bei B&T nie ein Thema gewesen, ob das möglich sei oder ob es zum Beispiel Probleme mit Meetings gebe. „Die Arbeit funktioniert ganz hervorragend“, sagt van Loosen.

