Gevelsberg: Frau erwischt Einbrecher in ihrer Wohnung

Gevelsberg. Als sie nach Hause kommt, macht eine Frau aus Gevelsberg einen gruseligen Fund. Sie erwischt einen Einbrecher in ihrer Wohnung auf frischer Tat.

Einbrecher flüchtet aus dem Schlafzimmerfenster: Am Dienstagmittag, traf eine 66-Jährige aus Gevelsberg um 12.15 Uhr in ihrer Wohnung auf einen Einbrecher. Die Frau verließ ihre Wohnung in der Haßlinghauser Straße, gegen 10.30 Uhr. Als sie um 12.15 Uhr wieder nach Hause kam, traf sie plötzlich in der Wohnung auf den ihr unbekannten Mann.

Dieser flüchtete beim Erblicken der Geschädigten durch die Wohnung und entkam durch das Fenster des Schlafzimmers in den Garten. Hier verlor die Gevelsbergerin den Blick auf den Täter. Die Frau informierte zunächst einen Familienangehörigen, bevor die Polizei verständigt wurde. Diese konnte im Rahmen einer Fahndung keine Person mehr feststellen. Der Unbekannte hebelte offensichtlich das rückwärtige Fenster auf und gelangte so in die Räumlichkeiten.

Entwendet wurden nach bisherigen Erkenntnissen ein Laptop und Schmuck. Der Einbrecher wird so beschrieben: männlich, 40 bis 45 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet.

