Gevelsberg: Frauenstark backt wieder köstliche Kekse

Gevelsberg Kiloweise Kekse haben die Frauen von Frauenstark wieder gebacken. Die drei Sorten werden für den guten Zweck in Gevelsberg verkauft.

340 Eier, 75 Kilo Mehl, 30 Kilo Zucker, 28 Kilo Butter, 65 Tafeln Schokolade... . Die Liste der Zutaten, die die ehrenamtlichen Bäckerinnen wieder zu köstlichen Kekse verwandeln, ist lang. Eine Woche lang sind die Aktiven der Gevelsberger Gruppe Frauenstark wieder in der Lehrküche der Hauptschule West und backen für den guten Zweck - und zwar nach alt-bewährten Rezepten. Die Kekse versüßen seit Jahrzehnten vielen Gevelsbergerinnen und Gevelsbergern die Weihnachtszeit. Wer sich die schmackhaften Kekse sichern will, sollte sich den Samstag vor dem ersten Advent vormerken. Am 2. Dezember werden die fleißigen Damen ihre Kekse ab 9.30 Uhr bei Stinshoff an der Mittelstraße in Gevelsberg verkaufen. Es sind wieder drei Sorten erhältlich. Das Spritzgebäck kostet 3,50 Euro pro Tütchen, Berliner Brot und die Elisen je vier Euro. Im vergangenen Jahr sind so 1500 Euro für die Hauptschule West zusammen gekommen.

Elisabeth Mertens ist mit 92 Jahren die älteste Keks-Bäckerin. Foto: Carmen Thomaschewski / WP

Eine schöne Tradition, die seit 1978 von „Frauenstark“ lebendig gehalten wird, ganz zur Freude der Gevelsberger Keks-Fans. Die älteste Dame in der Küche ist übrigens Elisabeth Mertens mit 92 Jahren. Aber auch Schülerinnen unterstützen die Aktion. Ein generationenübergreifendes Projekt, das vielen Menschen schmeckt.

