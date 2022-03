Gevelsberg: FSV und Winterwald sammeln für Ukraine-Nothilfe

Gevelsberg. Der FSV Gevelsberg und der Winterwald an der Mittelstraße wollen mit mehreren Aktionen Geld für die Ukraine-Nothilfe sammeln.

Der FSV Gevelsberg und der Winterwald an der Mittelstraße zeigen sich gemeinsam solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. So lädt der Verein für Samstag von 11 bis 15 in den Winterwald zum Essen- und Getränkeverkauf ein.

Außerdem soll es beim Spitzenspiel gegen die Sportfreunde Hüingsen 1950 im Stadion Stefansbachtal am Sonntag eine Tombola geben. Auch Spenden werden gesammelt.

„Alle Erlöse gehen zu 100 Prozent an das Spendenkonto Nothilfe zur Unterstützung der Menschen in beziehungsweise aus der Ukraine“, schreibt der Verein.

