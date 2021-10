Gevelsberg: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz: In Gevelsberg fährt ein Schwelmer einen Fußgänger an und flüchtet. Kurz darauf wird er von der Polizei geschnappt.

Gevelsberg. Ein Schwelmer fährt in Gevelsberg einen Fußgänger an und flüchtet. Als die Polizei ihn schnappt, stellt sie Alkoholgeruch in seinem Atem fest.

Am Freitagabend befuhr ein 57-jähriger Schwelmer die Weststraße in Gevelsberg. In Höhe der Hausnummer 16 stand zeitgleich ein 32-jähriger Fußgänger an seinem ab geparkten Opel.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Der Schwelmer touchierte mit seinem Golf im Vorbeifahren den Gevelsberger am rechten Schienbein und den Außenspiegel des Opels. Ohne sich um den Unfallvorgang zu kümmern setzte er seine Fahrt in Richtung Haßlinghauser Straße fort.

Hier konnte er durch den zuvor Geschädigten und einen weiteren Zeugen eingeholt und angehalten werden.

Lesen Sie auch: Gevelsberg bekommt Quiz-Veranstaltung im Rupprecht-Haus

Während der anschließenden Unfallaufnahme konnte bei dem geflüchtetem Golffahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Eine Blutprobe bei dem Schwelmer wurde angeordnet. Ob dieser zum Unfallzeitpunkt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, konnte vor Ort noch nicht abschließend geklärt werden. Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Der Fußgänger wurde durch die Kollision am Bein leicht verletzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm