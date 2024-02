Gevelsberg: Fußgänger beim Überqueren von Auto angefahren

Ein Rettungswagen im Einsatz (Archivfoto). In Gevelsberg wird ein Fußgänger beim Überqueren der Straße von einem Auto angefahren.

Gevelsberg Nächtlicher Unfall in Gevelsberg: Ein Autofahrer übersieht den dunkel gekleideten Fußgänger (50) beim Überqueren.

Am Samstag um 23.20 Uhr befuhr ein 69- jähriger Wuppertaler mit seinem Ford die Mittelstraße in Gevelsberg in Fahrtrichtung Rosendahler Straße. Dann passiert es.

In Höhe der Haltestelle Timpen übersieht er einen die Fahrbahn überquerenden, dunkel gekleideten 50- jährigen Fußgänger und touchiert diesen mit seinem linken Außenspiegel.

Der Fußgänger wird dabei leicht verletzt.

