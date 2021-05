Gevelsberg: Fußgänger bringt Motorradfahrer zu Fall

Ein Streifenwagen der Polizei mit einem Hinweisschild Unfall (Symbolbild). Am Samstag hat es einen Unfall in Gevelsberg gegeben.

Gevelsberg. Der Fußgänger lief laut Polizei plötzlich am Samstag auf die Straße. Der Motorradfahrer konnte nicht schnell genug reagieren.

Ein 53- jähriger Motorradfahrer aus Gevelsberg war mit seiner BMW-Maschine am Samstag gegen 15 Uhr auf der Wasserstraße in Fahrtrichtung Gartenstraße unterwegs. Plötzlich betrat ein 37-jähriger Fußgänger aus Gevelsberg die Fahrbahn auf Höhe der Mittelstraße, so dass der Motorradfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte.

In Folge des Ausweichmanövers stürzte der 53-Jährige mit seinem Motorrad. Beide Unfallbeteiligten verletzten sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

