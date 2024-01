Gevelsberg: Gartenlaube steht lichterloh in Flammen

Gevelsberg Am frühen Samstagmorgen musste die Feuerwehr zu einer brennenden Gartenlaube ausrücken. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig.

Mitten in der Nacht, um 3.15 Uhr am Samstagmorgen (27. Januar), ging bei der Feuerwehr Gevelsberg der Alarm ein. Gemeldet wurde ein Brand in der Nähe des Hauptbahnhofs. Zunächst war unklar, wo genau sich die Einsatzstelle befand, da der Anrufer aus der Rheinischen Straße den Flammenschein nicht genau eingrenzen konnte. Die als erste eintreffenden Kräfte stießen bei ihrer Erkundung auf eine in Vollbrand stehende Gartenlaube zwischen dem Bahnhof und der Realschule.

Da die Zuwegung zur Einsatzstelle nur über unbefestigte Wege führte, mussten die Einsatzkräfte eine etwa 100 Meter lange Schlauchleitung vom Löschfahrzeug zur Einsatzstelle legen. Zugleich stellten sie die Wasserversorgung von der Wittener Straße zum Löschfahrzeug über eine 120 Meter Schlauchleitung sicher. Dafür musste die Wittener Straße kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Übergreifen des Feuers verhindert

Zwei Trupps gingen gleichzeitig unter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Die Löscharbeiten wurden dadurch erschwert, dass das Dach der Gartenlaube einstürzte und die Glutnester dadurch schlechter zu erreichen waren.

Unter Atemschutz gingen zwei Trupps gegen das Feuer vor. Foto: Feuerwehr Gevelsberg / WP

Durch das Feuer wurde die Gartenlaube letztlich vollständig zerstört. Allerdings konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf benachbarte Lauben verhindern.

Die Einsatzstelle wurde nach rund zweieinhalb Stunden an die Kriminalpolizei übergeben, die die Ermittlung zur Brandursache aufnahm. Die Feuerwehr Gevelsberg war mit insgesamt 25 Einsatzkräften der Hauptwache, des Löschzugs 1 sowie der Einsatzleitwagen-Gruppe vor Ort.

