Gevelsberg: Gelungene Lichtshow zum Kirmes-Abschluss

Leser Jürgen Ulomek aus Gevelsberg hat dieses Foto von der Lichtshow in Gevelsberg am Dienstagabend gemacht.

Gevelsberg. Mit der Lichtshow wurde die Gevelsberger Kirmes im Herzen am Dienstagabend beendet.

Statt des traditionellen Feuerwerks zum Abschluss der Gevelsberger Kirmes am Dienstagabend hat es in diesem Jahr eine Lichtshow gegeben, die den Himmel über dem eigentlichen Kirmesgelände ab 23 Uhr erstrahlen ließ. Zusätzlich stand ein Leiterwagen der Feuerwehr auf dem Kirmesplatz.

Er beförderte den beleuchteten Gevelsberger-Kirmes-Schriftzug und einen E-Gitarrenspieler im Korb in die Höhe. Einige Besucher und Anwohner zündeten nach dem musikalische Spektakel Wunderkerzen an. Zuvor hatte der Kirmesverein am Dienstagnachmittag eine hohe Spendensumme an die Schausteller übergeben.