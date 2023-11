Gevelsberg: Gemeinsamer Glaubensort wird umgebaut

Gevelsberg Der Kirchenraum der St. Engelbert soll zum Januar umgebaut werden. Bei der Gemeindeversammlung wurden hilfreiche Anregungen gegeben.

Nicht nur die Kirche, auch der Gemeindesaal beim Sektempfang anlässlich des Engelbertfestes und der anschließenden Gemeindeversammlung waren so gut besucht, dass kein Stuhl unbesetzt blieb.

Im Gottesdienst konnten die Besucher schon einmal ausprobieren, wie es sich in der Kirche mit einer Stuhlanordnung Richtung Norden, sprich mit dem Altar links im Kirchenraum, anfühlt. Offenbar überzeugte dies bereits viele Besucher an diesem Tag. Als im Anschluss Lars Wehnau vom Architekturbüro Wehnau die künftigen möglichen Sitzplatzanordnungen in der Engelbertkirche präsentierte, wurde sowohl vom Architekten als auch von den Anwesenden der Vorschlag favorisiert, der die Anordnung des Altars auf der linken Seite und eine Bestuhlung im Halbkreis um den Altar vorsieht. Dieses Ergebnis fließt nun in die weitere Arbeit des Arbeitskreises ein.

Lesen Sie auch:

Bäckerei Schwelm: Barzahlung nur noch am Automaten möglich

Gevelsberg: Ironische Geburtstagsfeier für unfertigen Radweg

Chronisch krank: „Es wird nicht mehr so wie vorher“

Umbau soll ab Januar beginnen

Im regen Austausch mit der Gemeinde wurde darüber gesprochen, wie sich der Kirchenraum in St. Engelbert, der mit der Schließung von Liebfrauen als gemeinsamer Glaubensort für alle Katholiken in Gevelsberg fungiert, am besten gestalten lässt. Beschlossen wurde bereits zuvor in den Gremien, dass es eine mit Bänken und Stühlen gemischte Form geben wird. In dem noch freien Platz des Altarraumes wird die Sakristei eingebaut, die aktuell in unterschiedliche Räume aufgeteilt ist. Auch die Orgel aus Liebfrauen wird dort ihren Platz finden. Die Beichtgelegenheit wird in der jetzigen Engelbert-Kapelle eingerichtet. Für die Figur des Heiligen Engelbert wird wiederum ein prominenter Platz im Kirchenschiff gefunden.

Im Rahmen der Gemeindeversammlung wurden hilfreiche Hinweise gegeben, wie zum Beispiel genügend Platz für die über 50 Stimmen starke Schola Liebfrauen einzuplanen, Stühle anzuschaffen, die die Möglichkeit zum Niederknien bieten, sowie einen Bereich für Kinder zu integrieren oder auch die Fenster der Engelbertkirche zu beleuchten.

Die Anregungen fließen in die weitere Arbeit der Arbeitsgemeinschaft mit ein und werden an die Gremien weitergegeben, die dann letztendlich darüber entscheiden. Ein grober Zeitplan sieht vor, die Arbeiten an der Kirche während der Wintermonate ab Januar durchzuführen, da dann aus energetischen Gründen ohnehin die Kirche nicht beheizt würde und die Gottesdienste in den Gemeindesaal ausweichen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm