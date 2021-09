Gevelsberg: Geschäft für Handarbeiten zieht noch mal um

Manuela Lindner-Pawlik steht ihren Kunden ab sofort an anderer Stelle, nämlich in der Mittelstraße 25 (ehemals „Cecil“) neben dem Dirk-Müller-Reformhaus, mit ihrem unerschöpflichen Fachwissen den Kunden zur Verfügung.

Gevelsberg. Neuigkeiten bei „Manu’s Handarbeiten“ in Gevelsberg. Kurz vor Schluss gibt es noch mal einen Umzug.

Manuela Linder-Pawlik, die ihr Geschäft „Manu’s Handarbeiten“ schließen muss, hat sich intensiv um eine Nachfolge bemüht, am Ende wurde es aber doch nichts. So blieb der Einzelhändlerin nichts anderes übrig, als in ein anderes Ladenlokal umzuziehen.

„Mir ist wichtig, das meine Kundinnen über den Grund des Umzugs informiert sind, denn es hieß immer, ich schließe, und plötzlich finden sie mich an anderer Stelle wieder“, sagt Manuela Lindner-Pawlik. In den kommenden zwei Monaten findet man „Manu’s Handarbeiten“ in der Mittelstraße 25, neben dem Reformhaus. Der Ausverkauf läuft weiter.

