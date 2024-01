Gevelsberg: Gesuchter fährt Polizei direkt in die Arme

Eine Polizeibeamtin winkt einen Autofahrer raus (Archivfoto). Ein per Haftbefehl Gesuchter ist der Polizei direkt in die Arme gefahren.

Gevelsberg Ein per Haftbefehl Gesuchter fährt der Polizei direkt in die Arme. Die Kontrolle fand unter anderem in Gevelsberg statt.

Am Mittwoch, in der Zeit von 13 bis 21 Uhr, führten uniformierte und zivile Kräfte der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises einen Sondereinsatz zur Verhinderung von Einbruchsdelikten durch.

Bei Fahrzeugkontrollen und Präsenzstreifen in den Städten Gevelsberg, Sprockhövel und Herdecke wurden insgesamt 86 Fahrzeuge und 97 Personen überprüft.

Die Erfolge, die die Kreispolizei später vermeldete, hatten nichts jedoch mit Einbrüchen zu tun, sondern standen allesamt im Zusammenhang mit dem Fahren ohne Führerschein. Im Zuge des Sondereinsatzes, bei dem Verkehrspolizei und Kripo Hand in Hand arbeiten, wurden drei Haftbefehle vollstreckt. In zwei Fällen suchten die Beamten die Anschriften von Personen auf, für die bereits Haftbefehle vorlagen, weil sie ihre Geldstrafe nicht beglichen hatten. In einem Fall wurde ein Fahrer, für den ein Haftbefehl aus gleichem Grund vorlag, bei der Kontrolle von der Polizei erwischt. Alle drei beglichen ihre Geldstrafe, woraufhin sich der Haftbefehl erledigt hatte, so die Polizei.

Im Zuge des Sondereinsatzes wurden zudem sechs Ordnungswidrigkeiten geahndet.

Effektiver Einbruchsschutz

Die Kreispolizei hat noch einen Tipp an alle Haus- und Wohnungsbesitzer: Wenn es um effektiven Einbruchschutz geht, steht eine mechanische Sicherung an erster Stelle. Doch welche Stellen am Haus oder auf dem Grundstück sind besonders einbruchgefährdet? Mit Hilfe einer Visualisierung eines freistehenden Einfamilienhauses können Mieter und Eigentümter dies ganz schnell herausfinden und nebenbei erfahren, wie sie sich schützen können. Das interaktive Haus ist hier zu finden.

