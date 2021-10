Gevelsberg: Gewerkschafter mit Leib und Seele wird 80

Gevelsberg. Der Gevelsberger Wolfgang Lange ist Gewerkschafter mit Leib und Seele. Jetzt feiert der langjährige DGB-Vorsitzende seinen 80. Geburtstag.

„Es ist immer und einzig die menschliche Arbeit, durch welche die Gemeinschaft lebt.“ Noch heute, Jahrzehnte nach Gründung des DGB, gelten die Worte des ersten DGB-Vorsitzenden Hans Böckler. Damit menschliche Arbeit fair bezahlt wird und ein Leben in Würde möglich ist – dafür kämpfen die Gewerkschaften seit 1949. Und einer ihrer langjährigen Mitstreiter ist der Wolfgang Lange aus Gevelsberg, der am Freitag sein 80. Lebensjahr beging.

Seit Dezember 1959 ist der gebürtige Hagener, der den Beruf des Werkzeugmachers erlernte, nun schon Mitglied in der IG Metall, eine von insgesamt acht Mitgliedsgewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes, und kann auf langjährige Tätigkeiten zurückblicken.

29 Jahre gehörte Lange dem DGB an und stand in der Region Ruhr-Mark als langjähriger Vorsitzender an dessen Spitze. Ihm sei damals vor allem die berufliche Bildung sehr wichtig gewesen, erzählt er und fügt hinzu, dass er darum auch dem Prüfungsausschuss der SIHK beigetreten sei.

Auch als ehrenamtlicher Richter tätig

Außerdem gehörte er zu den ersten leitenden Mitgliedern im IG-Metall-Bildungszentrum, war ehrenamtlicher Richter beim Arbeitsgericht und fungierte als Landesvorsitzender der Weiterbildungseinrichtung Arbeit und Leben, einer gemeinsamen Trägerschaft des DGB und der Volkshochschulen, bei der die Arbeit aller Arbeitsgemeinschaften koordiniert und regional unabhängige Bildungsangebote organisiert werden. Tätigkeiten, von denen er heute sagt, dass sie ihn „allgemein wie auch politisch“ zufrieden gestellt hätten.

Auf eines ist Wolfgang Lange jedoch besonders stolz: auf die Seniorengruppe des DGB, bei der es um den Meinungsaustausch und die Zusammenarbeit der gewerkschaftlichen Senioren sowie einer Förderung von politischer und kultureller Teilhabe für Senioren geht. „Seit nun mehr zwei Jahren konnten wir uns nicht treffen und austauschen“, erzählt das Geburtstagskind ein wenig traurig. Dennoch schaut er positiv nach vorne und setzt all seine Hoffnung auf 2022.

Privat genießt Wolfgang Lange, der einen 31-jährigen Sohn hat und seit Oktober 1967 dem SPD-Ortsverein Gevelsberg angehört, mittlerweile gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Martina den wohlverdienten Ruhestand.

„Ich entspanne sehr viel im Garten, genieße die Sonne und nasche ab und an auch mal die Früchte unserer Obstbäume.“

