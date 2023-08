Gevelsberg: Gewerkschaftshaus nach Umbau neu eröffnet

Gevelsberg. Nach 2,5 Jahren Umbau hat die IG Metall ihr Haus in Gevelsberg wieder neu eröffnet. Davon profitieren die Mitglieder in der Region.

Die IG Metall Ennepe-Ruhr-Wupper ist wieder vor Ort in Gevelsberg. Das Gewerkschaftshaus, Großer Markt 9, ist ab sofort wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Umbauphase von 2,5 Jahren ist fast beendet und das Haus konnte Mitte Mai wieder bezogen werden, eine offizielle Eröffnung findet im Spätsommer 2023 statt.

Das ehemals rote Gewerkschaftshaus wurde kernsaniert und wird nun auch den energetischen Anforderungen besser gerecht. Des Weiteren ist das Haus jetzt mit einem Fahrstuhl ausgestattet und somit barrierefrei.

Es wird zukünftig neben der IG Metall auch ein Außenbüro der ver.di Südwestfalen und ab 2024 auch einige Büros der Stadt Gevelsberg beherbergen.

20.000 Mitglieder in Region

Die IG Metall vertritt in Deutschland die Interessen von aktuell 2,2 Millionen Mitgliedern. Ziel der Gewerkschaft ist nach eigenem Bekunden „eine Gesellschaft ein, in der Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität, Freiheit, Würde, Anerkennung und Respekt selbstverständlich sind.“

Die IG Metall Ennepe-Ruhr-Wupper ist für den gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis und die Stadt Wuppertal zuständig und vertritt weit über 20.000 Mitglieder. Gevelsberg liegt geografisch in der Mitte der Geschäftsstelle und ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Neben dem Hauptbüro in Gevelsberg gibt es noch Büros in Witten und Wuppertal, die an jeweils zwei Tagen in der Woche geöffnet sind.

Im Gewerkschaftshaus in Gevelsberg werden an allen Wochentagen die IG Metall-Mitglieder persönlich beraten.

Öffnungszeiten in Gevelsberg: montags und dienstags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr; mittwochs von 13 bis 16.30 Uhr; donnerstags von 8 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr, freitags von 8 bis 12.30 Uhr.

