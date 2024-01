Gevelsberg: Glückspilz gewinnt Goldbarren

Gevelsberg Riesen-Freude bei Toni Tews. Unerwartet wird der gebürtige Gevelsberger stolzer Besitzer eines Goldbarrens. Wie es dazu kam.

So sieht ein Glückspilz aus: Toni Tews hat den Haupttreffer bei der Adventskalenderaktion des Lions Clubs Ennepe-Ruhr gelandet. Der 42-jährige gebürtige Gevelsberger, der heute in Wetter wohnt, freut sich über einen Goldbarren im Wert von ca. 600 Euro, den Markus Oehler (links) und Bodo Bongen vom Lions Club überreichten. Dazu gab es noch zwei Freikarten für das traditionelle Benefizkonzert des Service-Clubs, das am 27. Januar in der Aula des Gymnasiums Gevelsberg stattfindet.

Lesen Sie auch:

CVJM Voerde wollte Jünglinge vom Wirtschaftsbesuch abhalten

Ennepe-Ruhr-Kreis: Immer mehr Kinder psychisch belastet

Für den Katastrophenfall: Das sollte jeder im Keller haben

Gabriele Weidner: „Ich war gerne Bestimmer“

Zu oft im Café: EN-Kreis kündigt Außendienstmitarbeiter

Gevelsberg: Bekannter Anwalt schreibt Medienrecht-Ratgeber

An das vergangene Weihnachtsfest wird der selbstständige Fensterbauer sich sicherlich noch gerne erinnern. Den Lions-Kalender mit dem Haupttreffer hatte er von seiner Schwester geschenkt bekommen. Diese hatte drei Exemplare gekauft und in der Familie verschenkt. Natürlich war die Freude über den Gewinn an Heiligabend groß. „Bis auf einen Tombolagewinn als Jugendlicher im Sportverein hatte ich bisher kein Losglück“, freut sich Toni Tews. Der Goldbarren mit einem Gewicht von zehn Gramm wird nun einen Ehrenplatz in seiner Wohnung erhalten.

Noch Karten für Neujahrskonzert

Doch nicht nur mit dem Verkaufserlöses aus der Adventskalenderaktion unterstützt des Lions Club gemeinnützige Organisationen und Aktionen in Gevelsberg, Ennepetal, Schwelm und Breckerfeld. Auch das traditionelle Neujahrs-Benefizkonzert trägt seinen Teil dazu bei. Mit „Vive la France!“ ist diesmal das traditionelle Neujahrskonzert des Lions Clubs Ennepe-Ruhr überschrieben, das am 27. Januar im städtischen Gymnasium in Gevelsberg stattfindet. Die Besucher der Benefizveranstaltung (Beginn: 19 Uhr, Eintritt: 20 Euro/10 Euro) dürfen sich auf ein Wiedersehen mit dem Landespolizeiorchester NRW unter Leitung von Scott Lawton freuen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mitorganisator Thomas Biermann verspricht „ein ganz anderes Programm als in den vorherigen Jahren“. Auf die Musikfreunde warten Klassik- und Chanson-Highlights aus Frankreich, u. a. Carmen-Potpourri, Orpheus Ouvertüre, La die en rosé Non, La mer u.v.a. In der Aula der Schule wird es auch ein Wiedersehen mit dem Gastsänger Oliver Schmitt geben.

Restkarten gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter der Ticket-Hotline: 02332-702/1012.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm