Gevelsberg: Greyhound rockt das Bürgerhaus

Gevelsberg Party-Rock vom Feinsten gibt es am 3. Februar mit Greyhound. Worauf sich das Publikum freuen darf und wo es Karten gibt.

Mit großer Spielfreude rockt seit Jahren die Greyhound-Band durch die Geschichte des Rock ‘n‘ Roll, macht Halt bei den Greatest Hits, streift den Blues und lässt die Höhepunkte der Deutsch-Rock-Szene erklingen. Am Samstag, 3. Februar, gibt die Band um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) ein Konzert im Bürgerhaus Alte Johanneskirche in Gevelsberg.

Sie sind selbst schon zu Klassikern geworden – die heimische Band Greyhound. Ihre unvergessenen Auftritte beim allerersten und etlichen weiteren Gevelsberger Kneipenfestivals, beim Boulevard – unter anderem als Support für Extrabreit, bei Rock for Light und zuletzt im September 2022 auf dem Berger Stadtteilfest haben Rock-Fans in Stimmung gebracht. Über die Jahre haben mitunter die Besetzungen gewechselt, so wird die Band diesmal durch die Dortmunder Sängerin Pia Flume verstärkt. Geblieben sind die Kulthits von AC/DC bis ZZ Top und Klassiker des Deutschrocks – garantiert schlagerfreie Zone für alle Liebhaber deftiger Gitarrenriffs.

Wer also einen fröhlichen, ausgelassenen Abend mit einzigartigem Entertainment und Partyrock erleben möchte ist im „Bürgerhaus“ genau richtig! Der Kartenverkauf hat bereits begonnen, Informationen unter 02332 662691. Eintritt: 12 Euro an der Abendkasse, Karten im Vorverkauf für 10 Euro gibt es im Bürgerhaus, Uferstraße 3, unter 02332 662691 oder per E-Mail an buergerhaus@stadtgevelsberg.de.

