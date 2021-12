Gevelsberg: Grundschulkinder singen als Dankeschön

Zum offenen Singen treffen sich die Grundschüler der Grundschule Am Strückerberg in Gevelsberg in der Elberfelder Straße.

Gevelsberg. Eine besondere Adventskalender-Aktion und ein musikalisches Dankeschön – eine tolle Geschichte aus Gevelsberg.

Es weihnachtet am Strückerberg in Gevelsberg: Die Kinder mehrerer Klassen der Grundschule Am Strückerberg verabredeten sich mit ihrer Musiklehrerin Frau Lenz zum offenen Singen in der Elberfelder Straße 45. Geplant war die Wertschätzung der Familie Henschen für ihre tolle Idee, aus ihrem Haus einen Adventskalender zu machen.

Alle Schüler der Schule arbeiteten an den weihnachtlichen Fenstern mit und freuten sich in der Adventszeit über die beleuchteten Sterne, Krippenbilder, Tiere und Engel.

Aus dem weihnachtlichen Gesang wurde, Dank vieler Eltern, ein schöner Nachmittag mit Feuer, heißen Getränken und stolzen Kindern, denn neben der Schulleitung waren auch zahlreiche Besucher gekommen und freuten sich über den schönen Liedernachmittag. Der Adventskalender bleibt auch über die Weihnachtsfeiertage erleuchtet und kann bei einem abendlichen Spaziergang besichtigt werden.

