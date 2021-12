Gevelsberg: Gruppe greift Männer nachts auf Mittelstraße an

Gevelsberg. Laut Polizei ist eine Gruppe in Gevelsberg frühmorgens von einer anderen Gruppe attackiert worden. Ein Gevelsberger kam ins Krankenhaus.

Ein 34-jähriger Hagener und ein 34-jähriger Mann aus Gevelsberg haben sich zusammen mit drei anderen Personen am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr an der Mittelstraße aufgehalten. In Höhe der Einmündung zur Mylinghauser Straße begegnete ihnen eine Personengruppe von circa vier bis fünf Personen. Die Unbekannten pöbelten die Gruppe grundlos an und es kam zu einem verbalen Streit. Das berichtet die Polizei am Montagmittag.

Im Rahmen des Streites zog eine Person ein Pfefferspray und sprühte damit in Richtung der 34-jährigen Männer. Nachdem die Opfer im Gesicht getroffen wurden, kam es zu Schlägen und Tritten seitens der Angreifer. Anschließend entfernte sich die Gruppe in Richtung Spatenstraße.

Männer im Alter von 16 bis 19

Zu den Personen in der Gruppe kann laut Polizei lediglich gesagt werden, dass es sich um Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren gehandelt hat. Ein Mann soll eine dunkle Jogginghose mit weißen Applikationen getragen haben, ein weiterer trug eine Kappe.

Eine Fahndung nach den Angreifern verlief negativ. Die beiden Opfer wurden durch die Angriffe leicht verletzt. Der 34-jährige Gevelsberger musste zur Versorgung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

