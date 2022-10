Gevelsberg: Gute Noten für Truppführer bei Abschlussprüfung

Gevelsberg. Gute Nachricht von der Kreisfeuerwehrzentrale in Gevelsberg. Eine wichtige Ausbildung wurde erfolgreich abgeschlossen.

Nach einem fünfwöchigen Truppführer-Lehrgang stand am Wochenende die Abschlussprüfung an der Kreisfeuerwehrzentrale in Gevelsberg auf dem Plan. Diese wurde von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit guten Noten bestanden.

Die Teilnehmer mussten zunächst eine schriftliche Arbeit absolvieren. Danach wurden praktische Übungen sowie eine mündliche Prüfung absolviert. Die Grundlagen der Feuerwehrdienstvorschriften für den Brandeinsatz und der Technischen Hilfeleistung wurden bei den Einsatzübungen auf dem Außengelände abgeprüft. So musste eine eingeklemmte Person unter einem Pkw mit pneumatischem Rettungsgerät befreit werden. Im Brandhaus wurde eine Menschenrettung unter realistischen Bedingungen (Feuer und Rauch) nachgestellt. Hier gingen die Kräfte truppweise unter Atemschutz im dichten Brandrauch vor. Die Ausbilder werden an den fünf Wochenenden neben den Bediensteten der Kreisfeuerwehrzentrale aus den Städten Ennepetal, Schwelm, Gevelsberg, Sprockhövel und Herdecke gestellt.

Für den jahrelangen Lehrgangsleiter und Leiter der Kreisfeuerwehrzentrale Stadtbrandinspektor Rüdiger Kaiser war es ein besonderer Lehrgang. Er geht nächstes Jahr in den Ruhestand und somit war der Lehrgang 2022 sein letzter Truppführer Lehrgang. Kaiser hat über Jahrzehnte viele Feuerwehrangehörige des EN-Kreises ausgebildet.

Der Truppführerlehrgang ist der höchste Feuerwehrlehrgang der im EN-Kreis an der Kreisfeuerwehrzentrale in Gevelsberg-Silschede ausgebildet wird. Die weiterführende Führungsausbildung wird nach dem Lehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster durchgeführt. An der Kreisfeuerwehrzentrale finden die Ausbilder gute Rahmenbedingungen, wie das Brandhaus. Ein Truppführer führt im Einsatz bis zu zwei weitere Feuerwehrangehörige und arbeitet dem Gruppenführer zu.

